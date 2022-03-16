LINE透過旗下子公司LINE NEXT全力打造全球NFT生態圈，16日宣布與26家業界頂尖企業展開合作，以各家旗下熱門IP內容創作NFT作品並讓用戶可以透過熟悉的支付工具購買與販賣NFT。

目前已加入合作計畫的夥伴包含軟銀集團、NAVER、LINE台灣、NAVER Z、LINE studio、LINE Games等，藉由此次多元跨域的策略結盟，LINE NEXT表示，將與國際頂尖的遊戲、娛樂、網路漫畫、元宇宙、藝文與服務廠商攜手合作，拓展全球NFT生態圈，建立跨國的NFT價值鏈。

LINE NEXT與合作夥伴將利用LINE區塊鏈技術與NFT平台，製作知名IP內容、藝術作品等各類NFT，全力打造更平易近人的NFT交易體驗。此外，LINE NEXT將與Mythical Games合作開發區塊鏈主網。

除了發行以流行文化內容為主題的NFT，LINE NEXT的全球NFT交易平台「DOSI」也即將上線，將讓市場更完整，促進交易普及。

LINE NEXT執行長高永受表示，LINE NEXT擁有LINE基礎架構的優勢與區塊鏈技術的實力，將全力打造世界第一的NFT生態圈，促進通訊技術往下一代Web3環境發展。他表示，這次的全球NFT合作夥伴計畫是加速NFT生態圈蓬勃發展的第一步。

LINE NEXT計畫將於2022上半年啟用全球NFT交易平台「DOSI」，協助全球企業與創作者建立NFT市場、發展社群與生態圈，以提供一般用戶進行NFT交易。此外，LINE的子公司LVC也預計將於今年春季在日本推出NFT服務，目前LVC同時也在日本負責LINE的加密貨幣與區塊鏈相關業務。