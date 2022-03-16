俄烏開戰、談判反覆、制裁與反制輪番上陣，衝擊全球市場大幅震盪，股債同跌、油金雙漲，根據3月美銀美林經理人調查報告顯示，俄烏衝突升級為戰爭，使地緣政治風險擠下通膨與升息擔憂成為本月最大尾端風險，64％經理人認為，未來12個月全球經濟將轉弱，悲觀程度為金融海嘯來之最，淨加碼商品比率升至33％的紀錄，調查以來最高水平，現金配置比重升至疫情爆發來最高的5.9％，淨加碼股票比率驟降至4％。

富蘭克林證券投顧表示，調查顯示，經理人對成長前景悲觀，但認為通膨可能是長期性的比率自前月的39％升至51％，62％預期停滯性通膨，比率為金融海嘯來最高。14％對市場流動性條件惡化的看法，為2020年4月以來最差，雖然聯準會通常不會在市場流動性惡化時緊縮政策，但平均仍估計聯準會今年升息4.4次。

調查並指出，區域上2月因升息前景擔憂而遭減碼的美股，重獲經理人加碼12％，居各區域之首，歐元區從上個月最受看好跌落至本月最被看壞，為2020年5月以來首度落入減碼，減碼比率18％、為2012年7月以來最高，對新興市場加碼也自前月的11％降至1％。

產業別而言，醫療、能源與原物料為本月前三名，加碼比率分別為31％、25％及16％，對科技股加碼比率較上月增加14個百分點至5％，為去年12月來最高。61％看好大型股表現將優於小型股，為2012年7月以來最高，35％認為價值股表現將勝過成長股，自前月的紀錄最高水平60％下滑。

對於最大尾端風險，俄烏衝突竄升為首位，其次為經濟衰退及通膨風險，做多商品與油則為最擁擠交易的第一，其次為做多科技與ESG。對影響金融市場穩定的潛在風險評分，地緣政治風險與貨幣政策風險分列一、二。

富蘭克林坦伯頓投資委員會首席市場分析師史蒂芬．多佛認為，從驅動通膨的因素、美歐經濟結構差異等角度分析，預期美國不太可能出現停滯性通膨，歐洲經濟面臨的下行風險較高，大陸人行可能採取寬鬆政策來提振經濟，應把焦點放在主要央行應對全球經濟變化和戰爭威脅下的政策動向，這才是影響金融市場未來表現的關鍵。