全球經濟情勢轉變，現階段投資首重策略靈活彈性，布局美國平衡型基金及具備抗景氣循環和通膨轉嫁機制的基礎建設，或公用事業產業型基金，積極者可操作天然資源或黃金產業基金，將俄烏危機衍生的通膨風險轉化為投資契機，科技產業型基金長線創新趨勢完整，短線因心理面恐慌導致修正，提供中長期布局買點，建議逢震盪加碼或大額定期定額介入。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克認為，評估經濟成長、通膨與利率前景及相對價值與投資人信心，持續看好美國的經濟成長優於其他已開發國家。美國市場的投資機會已變得更為均衡，不像過去集中於科技，此外美國市場受俄烏影響小，特別是在全球風險升溫時，美國資產往往具備防禦性特性，對美國市場抱持審慎樂觀的看法。

美盛基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利表示，在2022年總體經濟及市場波動環境下，基礎建設具備抗景氣循環、通膨轉嫁、高股利和股利成長優勢，將持續展現領漲抗跌表現，俄烏戰爭更加速美歐能源轉型，基礎建設可望受惠長期全球朝淨零碳排放轉型的成長機會。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯指出，市場擔憂利率上升及通膨對成長股評價帶來挑戰，但利率上升也意味著經濟成長穩健，且通膨將迫使企業投資於生產力工具，以管理上升的勞動力成本，對科技支出有利。目前正處於數位化轉型的開端，科技產業具強勁且長期的成長優勢，正面看待科技股中長期前景，近期科技股回檔，趁機尋找佈局機會。

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金經理人莫海迪．柯弗強調，通膨高漲、美國殖利率上揚，衝擊所有美元固定收益債券表現，但如伊斯蘭債或波灣債券，可間接受惠於石油價格上漲，對高漲的通膨有天然的緩衝。波灣產油國財政收入上漲有助改善債信品質，並刺激經濟成長，有助利差收斂。