震旦行（2373）16日召開董事會通過2021年財務報告，其中2021年第四季稅後淨利3.97億元，每股純益1.77元，全年稅後淨利13.92億，每股純益6.19元，營運表現穩健；會中決議通過配發現金股利每股6元，以16日收盤價89.3元計算，震旦行現金殖利率高達6.72％。震旦行今年股東常會預計於6月9日召開。

2021年因台灣本土新冠病毒疫情於5月起加劇，加上全球供應鏈也因疫情持續而未恢復正常運作，使得原物料、晶片等關鍵生產要素供應吃緊，對總體經濟造成衝擊，亦影響震旦行的經營。儘管如此，震旦行仍不斷精進經營內涵，降低外在衝擊影響，2021年整體獲利相較前年度僅微幅下降，展現強健營運體質，且隨股利政策出爐，高股息配發率、高殖利率料將迅速吸引市場目光。

展望2022年，新冠病毒疫情將持續促使企業加速數位轉型，ESG永續浪潮也推動企業加速低碳轉型，均提供震旦行發展契機。震旦行將聚焦辦公本業市場，結合大數據、AI人工智能、IOT物聯網等工具與技術，強化商品、服務與解決方案的數位化、智能化。震旦行亦將ESG理念融入經營流程與商業模式之中，協助顧客節能減碳，打造環保、健康、智能、高效的辦公環境，進而塑造震旦行與同業的差異性，強化整體競爭能力，再創成長佳績。