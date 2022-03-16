張國榮、梅艷芳在《胭脂扣》中愛的轟轟烈烈。（甲上提供）

傳奇巨星張國榮、梅豔芳是演藝圈公認的金童玉女，彼此既是知心摯友、更是如同家人般的存在，當年梅艷芳曾經問張國榮：「如果我到40歲都嫁不出去，你會娶我嗎？」張國榮二話不說就答應她，成為一段佳話，2人空前絕後共演的《胭脂扣》，更是因為梅豔芳主動推薦由張國榮演出十二少，這部電影才有機會面世。

張國榮與梅艷芳在片中的化學作用令觀眾難忘，張國榮也曾坦承，在演過的角色中最愛「十二少」，因為導演關錦鵬十分開放，讓他可以毫無保留的表達出角色的情感。雖然十二少捨得為如花放棄身家，但就在生死抉擇時，表現得懦弱無能，所以他的內心是非常矛盾的，笑說：「十二少是個鹹濕色鬼和膽小鬼。」雖然話說得輕鬆，張國榮同樣對角色投入極深，片中與梅艷芳愛得轟轟烈烈，有不少纏綿緋惻的場面，更獲得第8屆香港電影金像獎最佳男主角的提名。

事實上該片開拍前可謂一波三折，導演從換成關錦鵬上陣，原先答應演出的鄭少秋、劉德華與鍾楚紅因檔期問題而辭演，導演關錦鵬透露，只有梅艷芳從未改變心意，拍攝該片以前，她憑藉著《緣分》奪得香港金像獎最佳女配角肯定，各界早已認同梅艷芳的出色演技，但她只對「如花」一角情有獨鍾，讓導演關錦鵬感動地說：「要知道一個演員鍾愛一個角色，和他覺得可有可無時，出來的效果會很不同。」

梅艷芳完美詮釋了青樓名妓「如花」的癡情和哀愁，與張國榮所飾演的富家公子「十二少」相戀，因出身低下而戀情受阻， 2人選擇殉情來控訴社會的歧視眼光。最令人心碎的一幕，是53年後已成鬼魂的如花，與自殺未遂、苟且偷生的十二少碰面，發現苦等這麼多年，結局卻是錯付了青春和生命，梅艷芳選擇情緒淡然地呈現這哀莫大於心死的傷感，最終助攻她奪下金馬獎、香港金像獎及亞太影展三料影后的殊榮。

今年適逢《胭脂扣》在台上映35周年，該片首度以4K修復版放映於全台映演，影迷將能以清晰畫質重溫梅艷芳、張國榮兩位傳奇巨星的經典作品。而為紀念「永遠的哥哥」張國榮，【榮情蜜意張國榮影展】3部影史經典《霸王別姬》、《胭脂扣》、《英雄本色》於4月1日全台上映。