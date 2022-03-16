香港疫情未止，16日新增29272病例，其中14818例由快篩平台呈報，香港衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，香港第五波疫情已累計超過96萬病例。香港醫管局總行政經理劉家獻16日在疫情記者會公布，香港前一日再添279例死亡個案。香港新冠死亡個案，至今已累計4847人，超越大陸的4636人。

遽增的死亡人數，導致香港傳出棺木即將用罄的消息，香港殯儀業商會理事長郭凱邦表示，過去香港每日有約200副棺木從深圳經陸路運送至香港，但深圳14日起封閉管理7天，導致棺木供應暫停。15日只有約130副棺木經水路抵港，但經水路供港的棺木需提前約兩周預訂，「香港現存棺木約300副，只能應付未來兩、三天的需求」。

郭凱邦坦言，最壞情況是所有喪事都將被迫延期舉行，屆時儲存遺體的空間，包括公立醫院或公眾殮房的冷凍櫃等都將「有進無出」，估計會有數以千計的遺體無法如期火化。

張竹君今公布，香港第五波疫情累計個案962581例（649454例為核酸陽性個案，313127例為快測陽性呈報個案）。兩年多疫情以來，香港累計確診975212例。