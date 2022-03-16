工業通訊及網路設備領導廠商四零四科技（Moxa）今日宣布推出下一代工業級乙太網路交換器EDS-4000/G4000系列。EDS-4000/G4000系列包括68款機型，可協助客戶建構因應各種未來需求的工業網路，強化電力、運輸、海事和工廠自動化等各個工業領域的維運韌性。

根據IDC 2022年全球IT/OT多網融合市場與趨勢預測，到了2024年，有七成五採用邊緣運算的全新OT應用程式，將會透過作業程式虛擬化，將所有必要的執行檔、程式碼及設定檔等打包為一個標準軟體套件，讓開發人員能利用該套件順暢地跨環境部署應用程式，形成一個更加開放與組合式的架構以符合彈性OT維運需求的環境。隨著工業自動化應用持續演進，OT架構則需要更強大的網路功能和堅固的安全性。

Moxa工業乙太網路產品事業處經理張功業表示，客戶在連接各種設備的同時，也要充分滿足各種關鍵網路基礎架構的要求，是個艱鉅的挑戰。因此網路關鍵基礎設施必須採用先進的網路解決方案來加強運作韌性，並打造可滿足未來需求的網路。著眼於此，Moxa EDS-4000/G4000系列交換器將網路再進化的概念，轉變成各種實際的網路連結力，讓使用者得以輕鬆建構安全、可靠且高頻寬的工業網路。

張功業強調，在OT/IT加速融合的今天，下一代的工業網路必須能提升整體維運的韌性，其中更高的網路安全性、效能、可靠度，以及進階的易用性，已成為必備要素。