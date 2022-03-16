楊貴媚跟著萬秀阿公一起做早操。（公視提供）

公視實境節目《阮三个3》由楊貴媚帶領主廚施名帥、小幫手溫貞菱與林柏宏共同主持，本周五將播出第５集，邀請黃仲崑與黃遠父子檔、萬秀洗衣店祖孫檔入住民宿。黃仲崑分享與黃遠之間的父子情，坦言真的很奧妙；楊貴媚見萬秀祖孫情為之動容，憶起自己阿公哽咽感嘆「有遺憾」。

黃仲崑過去曾多次與楊貴媚有過戲劇合作，這次與兒子黃遠一同入住民宿，一看到許久不見的好友便上前熱情擁抱，楊貴媚也戲稱他為「我的老情人」。節目中黃仲崑分享與兒子的相處，提起在黃遠的小時候，喜歡拎著他到處跑，但長大後就不跟了，「反而是這幾年他找到自己的位子跟形狀以後，他才比較認我，很怕被形容為靠爸族；現在反而常被人家說『你是黃遠的老爸』，我自己也很喜歡」，言談之中透露身為父親滿滿的驕傲與喜悅。

黃仲崑、黃遠開心分享父子相處之道。（公視提供）

黃仲崑坦言父子之間的感情真的很奧妙，還加碼爆料：「在來民宿之前，製作單位要安排房間，我說同一間房間OK啊，結果他（黃遠）竟然回覆『可以不要的話盡量不要』。」黃遠趕緊解釋：「我是連跟朋友出去，都會希望能盡量自己一間。」黃仲崑一聽反問如果跟溫貞菱一間要不要？黃遠立馬回答「可以啊」，逗樂大家也顯露與溫貞菱從戲劇合作培養出來的好感情。

萬秀洗衣店阿公張萬吉、孫子張瑞夫祖孫檔入住民宿3天2夜，張瑞夫透露這也是他首次與阿公單獨出遊，過程欣賞台東美麗海景，還在民宿集體做早操、上演時尚走秀。看他們和諧的親子關係令楊貴媚為之動容，憶起自己過世的阿公不禁哽咽說道：「我跟我阿公的感情很好，但是我來不及帶他出來玩，心裡有一點遺憾，所以這次看到他們祖孫倆一起來玩，真的很感動！」

施名帥也感嘆：「我覺得大家就算沒有帶阿公去旅行，但多陪伴也是一件很好的事；大家很常忽略子欲養而親不待的道理，尤其是我的工作，在追求表演、藝術這件事情，我還是有點自私，因此會覺得有所虧欠，所以看到他們這樣真的是很感動。」《阮三个3》每周五晚9點在公視播出。

此外，《阮三个3》將在周六（19日）在台北松山文創園區內，與「散步遊者市集」合作舉辦「阮三个之一日快閃店」活動，楊貴媚、施名帥、溫貞菱、林柏宏，以及住宿來賓黃瀞怡(小薰)、林薇（小紅帽協會創辦人）將一同共襄盛舉，並重現快閃店中的明星商品。