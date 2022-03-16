29歲新疆美女迪麗熱巴，不僅擁有零死角精緻五官和火辣身材，演技更是精湛，讓她出道後就坐穩一線流量女神的寶座，圈粉無數，近日有網友偶遇她在拍戲，在零修圖、美顏濾鏡的鏡頭下，依舊美貌驚人，讓網友都驚艷不已。

近日有網友偶遇迪麗熱巴和佟大為正在拍攝新戲《公訴精英》，在劇中飾演檢察官的她，可以看到她當天穿著白西裝搭牛仔長褲，休閒中又不失幹練，而留著一頭黑直中長髮的她，妝容較為淡雅，但仍難掩精緻美貌，在網友零修圖、濾鏡的鏡頭下，依舊氣質出眾、清新脫俗，尤其剛好在拍路邊吃麵的畫面，更為真實沒架子的感覺。

迪麗熱巴拍戲被網友偶遇。(圖／取自微博)

迪麗熱巴在路人鏡頭下依舊狀態超好。(圖／取自微博)

網友看了都留言狂讚：「完全是零死角美女」、「真的好美」、「絕非網紅臉可比」。此外，有網友曬出與她的合照，看起來僅有淡妝的她，仍然狀態非常好，就算沒有美顏效果，依舊顏值能打。

迪麗熱巴擁有零死角逆天美貌，來自新疆的她與娜扎(古力娜扎)、佟麗婭及麥迪娜被封為「新疆四美」，而當中最為火紅的就是迪麗熱巴，每次只要有新消息出現，總能成為話題，是流量保證。