傻妹考駕照糗了！1名女網友日前趁高中畢業暑假考機車駕照，幾次練習下信心滿滿赴試，當天是首位考「直線7秒」，當下她油門一催、穩穩地通過，抬頭一看僅花4秒，但卻被考官要求再一次，第2次仍是4秒，考官因此通知她下次再考，讓她一頭霧水，後來她的家人上前罵她「是要7秒以上，不是7秒以內」。

該女網友在Dcard上發文表示，她在高中畢業那年暑假決定考機車駕照，事前每天騎家裡的機車練習騎直線，並約了哥哥當天借她車去考試，沒想到應試當天她是第1個上場考直線7秒，她默默在心中喊「沒事！催油門而已！我們練習過了！」她騎過去發現僅花了4秒，心想著太好了，之後又被要求重來1次。

女網友考「直線7秒」油門一催、穩穩地通過，抬頭一看僅花4秒，最後被淘汰，讓她不解，後來她的家人上前罵她「是要七秒以上，不是七秒以內」。（翻攝自Dcard）

該女網友說，她當下被要求重來一次相當不解「誒？我剛剛有不小心壓到線嗎？」結果第2次仍是4秒，考官就要她下次再來考，她為此滿頭問號，後來她的哥哥就跑來罵她「白癡啊！兩次都四秒是在幹什麼？」哥哥解釋「是要七秒以上，不是七秒以內」，她聽完瞬間無地自容、崩潰不已。

其他網友紛紛留言「先看清楚規則再來吧」、「當年上場考試腦衝只注意有沒有壓線，差點3秒就衝過去，好險我媽在旁邊大叫我才想起來」、「沒事，再付一次錢重來吧」、「你不孤單，我跟你做過一樣的事」、「我那時候以為超過七秒腳就可以放下來了」、「我只知道反正超過7秒就對了然後慢慢嚕，20秒我才出去」。