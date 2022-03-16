罹患精神疾病的戴姓男子於今年三月初騎乘機車，拿著西瓜刀、腰間插著玩具槍，隨意恐嚇3名路人。橋頭地院審理後，認為戴男是村裡的不定時炸彈，因此職權裁定戴到司法精神醫院、醫院、精神醫療機構暫行安置，為期3個月。

檢警表示，戴男於今年3月4日傍晚5時與6時，以及隔天3月5日上午10 時許騎乘機車、拿著西瓜刀恐嚇民眾。戴到案後自承罹患精神疾病，他在前案因為不滿加油站的員工看著他，就拿刀要作勢恐嚇對方。此經法院審理後，認為他的控制能力低於一般人。

關於此案，戴男以為民眾用髒話罵他，還瞪他，法官認為這些舉動屬於戴的妄想，他思緒混亂，因為沒有定期服藥所致，這些行為對社會治安有高度危害，因此裁定他到精神醫院安置。此案可聲請法院撤銷暫行安置裁定。

當地警方表示，之前曾經接獲民眾報案，指戴男與哥哥發生口角，因此到其住處關心，所幸，戴與哥哥只是言語衝突，並沒有動手。由於戴男的精神不穩定，也有就醫紀錄，是警方列管的人員，警方未來會持續注意戴的動向。

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