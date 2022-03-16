東元電機16日召開董事會，通過總經理連昭志因65歲屆齡申請退休，新任總經理一職將由范炘先生接任，此項經理人任命案，將於四月七日正式生效。東元電機董事長邱純枝表示，非常感謝連昭志總經理多年來對公司的貢獻，連總經理將轉任顧問，提供經驗傳承協助東元發展。

連昭志總經理於2001年加入東元集團後，先後引領機電事業及資訊電子事業群等部門，積極拓展業務版圖；在2018年接任總經理一職， 任內營收獲利均有顯著成長。

將於四月七日接任總經理的范炘先生現年60歲，畢業於國立成功大學機械工程學系，並獲得美國密西根大學機械工程博士學位。其主要經歷包括曾任福特六和汽車總裁，在汽車產業資歷逾20年，工作地點包括台北、大陸、北美、和歐洲等，國際歷練豐富，並歷經財務、採購、工程、管理等多元職務，產業資歷完整。東元電機期待新任總經理，能為東元經營團隊注入新思維，加強開創性發展。

東元電機董事會今天也通過了通過一一０年度財務報表，一一０年全年合併營收為新台幣525.6億元，創七年新高；每股盈餘2.38元，與一０九年相較，全年營收成長14.7％，公司稅後淨利年成長42.8％，每股稅後盈餘2.38元為歷史新高；會中決議提案每股配發現金股利1.35元。