交通部長王國材（右二）視察桃機時指示，日後應注意施工人員的背景查核、加強非管制區的人車管制，並強化關鍵基礎設施的防護，以免讓不法分子輕易破壞得逞。（范揚光攝）

桃園機場日前發生工人竊取電纜線導致停電，交通部長王國材16日視察桃機時表示，日後應注意施工人員的背景查核、加強非管制區的人車管制，並強化關鍵基礎設施的防護，以免讓不法分子輕易破壞得逞。

桃園機場第二航廈11日發生無預警停電，事後機場公司發現人為破壞跡證並報警處理，航警局15日宣布破案並逮捕2名涉案包商人員，兩名嫌犯坦承剪斷電纜是為了竊取變賣；由於機場國門因嫌犯竊取電纜導致停電前所未聞，王國材晚間特地前往機場視察，並了解事發經過及後續處置。

王國材抵達第二航廈後，先前往位於地下室中央車道的案發現場，並聆聽機場公司簡報；雖然現場並非管制區，但對於嫌犯能輕易地在機場犯案，王國材直指中央車道門禁不夠森嚴，要求機場公司加強管理。

面對媒體詢問，王國材說，桃園機場是國家重要的基礎設施，施工人員日後必須嚴加查核背景，並且禁止有前科的人員接近重要設施，以確保工地及機場安全；此外，非管制區的門禁過於鬆散，使得不法分子可以輕易進入，萬一歹徒駕車載著炸彈進入，後果將不堪設想，因此要求機場公司務必加強人車管制檢查。最後，王國材也指示機場公司強化關鍵基礎設施的防護，以免讓不法分子輕易得逞。

除了機場，王國材也要求交通部，針對所有鐵路、車站及港口等重要設施，以「最極端的想像」來預防可能的破壞；以此次桃機為例，就是因為小處疏失，而導致嚴重的後果。