民進黨立委何志偉稱未來新武器就像打電動一樣，年輕人可能3分鐘、5分鐘就直接上手。對此，網友大酸，民進黨不意外，可以廢除國軍了，以後教召就打電動！每人發一台PS5，應該一堆人報名！

民進黨立委何志偉日前在政論節目中說這一代年輕人打電動超強的，未來其實這些新的武器、戰備等等，只要把東西寫得很清楚，就像打電動一樣，那些年輕人打電動，可能3分鐘、5分鐘就直接上手了。何志偉的一番話也被網友製成抖音影片，在網路瘋傳！

同樣是民進黨籍的台北市議員洪健益在臉書砲轟何志偉是大放厥詞，「這簡直是對國家戰力及國防規劃最無知的具體展現」，「有這樣的同志本黨還真的不需要敵人」，「這樣的發言只會被人笑掉大牙！」

洪健益籲「何大立委」打算什麼時候打完電動去開戰鬥機負責驅離共機？國家一年給委員900萬的資源，只會嘩眾取寵上節目講笑話，身為同政黨的民意代表，何志偉自己不尷尬，「我都要替他感到汗顏！」

PTT參與討論留言也爆熱，有網友認為，民進黨不意外，打電動死了還可以玩下一場，現實中死了只能投胎！誰選地領回去好嗎！

另有民眾諷刺，聽完臉快抽筋，塔綠班網軍都這副德行！反正死的不是他，當然跟打電動一樣，把他送去烏克蘭打電動！網軍當久了，真的只能當網軍！也有網友提到，「陽信何時退出大陸市場？」

還有網友大讚，可以廢除國軍了，以後教召就打電動！每人發一台PS5，應該一堆人報名！還有網友自豪，他打電動的戰績，可以升上將了！