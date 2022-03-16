俄烏戰火延燒已延燒3週，烏克蘭許多知名人士紛紛穿上軍服抗俄，甚至包括前總統波洛申科（Petro Poroshenko）。其中曾被媒體大肆報導，聲稱將加入保家衛國行列的前烏克蘭選美小姐蕾娜（Anastasia Lenna），之前在個人IG發文澄清自己並沒有要參戰，只是希望透過照片激發民眾愛國之心；而在她昨(15)日的最新貼文中自述，所住的城市被炸讓她20天難以安眠，畫面中她持槍驅車說正前往基輔，這次疑似當真要參戰？

蕾娜一向對軍武及射擊等運動有興趣，過去在社群分享了許多她穿軍裝拿槍的照片，但日前她也曾承認自己只是擅長玩「軟氣槍」，能力不足以上戰場，怕當真那麼做反而會拖累戰友；也因此她在俄烏開戰後的軍裝照被轟「作秀」，有些網友批評她這麼做只是為了搏網路聲量。

蕾娜昨(15)日在IG發表了最新動態，照片中她以潮版半屏山的帥氣短髮亮相，臉上戴著玩生存遊戲用的護目鏡，在鏡框上緣及夾鼻處有流線型黑框，身上穿著飛行夾克內搭草綠拉鍊衣及墨綠圍巾，右手扶著手持步槍的槍管部位，整體造型顯得英氣十足，但所拿的推測應該不是真槍。

蕾娜寫道：「見證，歷史寫在桌子上。我們正在我們的土地上用鮮血書寫。我們用犁與劍，以劍書寫，聽著愛國歌曲和難以形容的哭泣。田野附近是沒有名字的墳墓。我在從盧布內去基輔的路上！」盧布尼指她所居住的城市，位於烏克蘭中部蘇拉河右岸，由波爾塔瓦州負責管轄，面積29.9平方公里，海拔高度158米，是重要的經濟和文化中心，2012年人口約4萬8千人。

網友回覆道：「請保重，要平安，世界正為妳們祈禱」、「憤怒及充滿愛的人們會展示他們有多強大」、「祝好運，妳就像妳的同胞們那麼如石般剛強」、「天會降大能庇佑烏克蘭士兵及民眾」、「願神保佑妳們的國家和平」，在給某網友的回覆中，蕾娜提到自己所住的城市（盧布尼）遭到轟炸，讓她20天來難以好好入眠。不知是否因為如此，讓她從居住地搭車前往首都基輔，要為保家衛國奉獻一份心力？