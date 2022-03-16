2022年上班族進修課程排行。（PRO360達人網提供）

許多上班族開春後會立下新年新希望，透過進修自我提升，接案平台業者網統計進修相關課程，2022年一月、二月期間需求增加最多的是「健身運動」類，包括私人健身教練、羽球等都屬於熱門課程。其次是「語言與升學課程」、「才藝課程」，以及「職能課程」與「潛能開發」。

PRO360達人網董事長李倫家表示，疫情之後大家對健康越來越重視，加上過年間大魚大肉，隨著開工生活恢復正常，通常也是減肥潮的開始，除了一般的健身和球類運動外，具高效燃脂、雕塑曲線的「有氧拳擊」以及訓練肌力、調整體態的「空中瑜伽」都屬於受女性青睞的新興運動課程，拳擊教練費用依場地、上課時數及課程難易度不同，每小時收費約為800 ~ 1,500元；空中瑜珈單堂課60分鐘學費大約500 ~ 1,000元；此外比較特別的課程還有「滑板教學」則因為東奧首次將滑板納入比賽項目，除了大眾更認識這項運動，屬於價格不高好入門、使用易上手的親子運動，單堂課約為每小時600起跳。

空中瑜伽是受女性青睞的新興運動課程。（PRO360達人網提供）

需求量排名第二的是「語言與升學課程」，其中主流的歐美語系，仍是學生們強化課業和上班族提升技能的進修重點。而受台灣南進政策影響，東南亞語像是菲律賓、越南的需求也明顯增加，甚至近期因俄烏戰爭新聞量增，達人網上徵求俄文高手的案量也增加，俄文家教因為比較冷門，平均每小時收費600 ~ 1,000元；越南文學習大約 300 ~ 600元。

也有不少人，今年積極要學才藝！其中以鋼琴、吉他等音樂課程最多，不過手作課程也有興起之趨勢，像是香氛蠟燭，編織品，或是烘焙課。李倫家表示，上班族薪資漲幅有限，許多人因興趣，選擇多元斜槓，而手作香皂，蠟燭都可以成為業外收入，而餐飲及烘焙的創業門檻較低，透過考取專業證照還可為創業打基礎，且手作除了培養一技之長，更有抒壓功效，也屬於療癒系進修課程，而這些課程每小時費用大約都在800元起跳。

因應職場需求、社會趨勢，電腦及軟體學習的「職能課程」，和包括腦力開發、速讀訓練等課程的「潛能開發」類別也很夯。李倫家表示，在職進修有助增進自身在社會上的競爭力，產也業發展快速和社會競爭之下，「斜槓」已成趨勢。不過建議上班族先培養強化至少一項的基本專業強項，再從興趣拓展延伸第二專長，才不至於樣樣通樣樣鬆，對於本職升遷，或未來轉職、創業才有更多的優勢。