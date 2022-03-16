俄烏戰爭已打了3個星期，國際預測機構下修全球主要經濟體的經濟成長率；國發會主委龔明鑫表示，我國出口表現強勁，雖然全年經濟成長率會因國際動態而下修，但幅度不至超過0.42個百分點；由於主計總處日前預測，台灣全年經濟成長率為4.42％，因此，龔明鑫認為，全年GDP保4％不會是問題。

不過，俄烏戰爭開打之際，油價大幅飆漲、一度來到139美元，推升全球通膨壓力；龔明鑫表示，現在油價已滑落到100美元以下，但與主計總處先前預估全年油價平均值為83.6美元，恐怕還有段差距，因此，主計總處日前公布的全年消費者物價指數(CPI)為1.93％，將會很大的機會破2％，通膨最糟、最極端的狀況是達到2.5％。

龔明鑫表示，美國以及歐洲央行將實施貨幣政策，若全世界開始進入升息循環，也會抑制通貨膨脹、物價上漲的壓力。

對於通膨居高不下，立委蘇震清關切政府是否有減稅方案，龔明鑫表示，政府已針對大宗物資實施降稅措施，是否再進一步祭出減稅措施或是延長實施，可以再討論。

龔明鑫解釋，政府先前推出兩波調降關稅，如貨物稅、營業稅減免等，雖然沒辦法完全抵消物價漲幅，但多少可以吸收一些，減輕民眾的生活壓力；原定的減稅期程到4月底，接下來要祭出新一波措施，或是將原有降稅時間延長，龔明鑫表示，可以再討論。