日本前AV女優明日花綺羅以女神臉蛋和火辣身材，成為廣大老司機們的D槽女神，在2020年2月正式宣布引退時，讓許多男性心都碎滿地；卸下女優身分後，明日花綺羅自創品牌外，還開了高檔酒店當「媽媽桑」，最近在IG分享近況，臉蛋似乎裂化，變得超不自然的塑膠臉，嚇壞不少粉絲。

明日花綺羅離開AV行業後，先轉型進軍時尚界，還自創品牌，經營得有聲有色，另外也積極投入在各大社群平台，還斜槓當起YouTuber，甚至在去年當起高檔酒店「媽媽桑」，親自挑選頂尖美女加入，還強調可以讓她們「圓星夢」，被外界瘋猜根本要打造「暗黑界AKB48」，引起熱烈討論。

明日花綺羅臉蛋裂化呈現不自然塑膠感。(圖/ 摘自明日花綺羅IG)

目前33歲的明日花綺羅不時曬出美照，總讓人對她女神般外貌感到不可思議，昨（16）日她在IG限時動態上傳一段對著鏡頭擺POSE的短片，展現一雙細白美腿和纖細曲線，體態維持得極好；詭異的是，她的臉蛋不知道是因為妝的關係，還是真的隨年紀增長裂化，呈現相當嚴重的塑膠感，非常不自然又僵硬。

大批網友被短短幾秒的影片嚇壞，忍不住感嘆，「以前的明日花不見了」、「那個臉怎麼怪怪的」、「我不相信，這不是明日花，會不會是濾鏡的錯」、「有點塑膠」、「變成大陸整形網美臉了耶」。