大陸人社部網站16日消息指出，連同教育部、科技部等10部門印發《關於實施百萬就業見習崗位募集計畫的通知》，決定2022年啟動實施百萬就業見習職位募集計畫，進一步推進就業見習工作，幫助高校畢業生等青年提升就業能力。

該《通知》提出，發揮政府有關部門、社會力量，全年募集不少於100萬個就業見習職位，為青年提供充足見習機會。

據中新網報導，該《通知》明確三方面支持政策。第一是補貼支持，見習期間由見習單位為見習人員提供基本生活費、辦理人身意外傷害保險，並承擔對見習人員的指導管理費用。對吸納見習的單位，按規定給予就業見習補貼。對見習期滿留用率達到50％以上的見習單位，可適當提高見習補貼標準。將

第二點是稅費支持，見習單位支出的見習補貼相關費用，不計入社會保險繳費基數。符合稅收法律及其有關規定的支出，可以在計算企業所得稅應納稅所得額時扣除。

第三是激勵推動，展開國家級就業見習示範單位評選，優先激勵參加本次計畫並表現突出的各類單位，對計畫組織實施到位、募集職位多、職位品質好、實施效果佳的省份，納入就業工作督查激勵統籌考慮。