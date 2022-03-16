台中市18歲宋姓男大生去年11月在台灣大道和河南路口，與駕駛超跑的張姓富少等3人，發生行車糾紛，張等3人涉嫌架住宋，以腳持續踹宋頭部，導致被害人頭部重創、一度命危；台中地檢署去年12月將張依殺人未遂、強制罪起訴，另李、陳等依傷害、強制罪起訴，全案移審台中地院後16日開庭，仍繼續羈押或交保目前尚在審理中。

張等3人今年過年前主動向宋姓男大生提出和解，16日在台中地方法院開庭，再向法官請求交保，庭上除查驗案發時雙方行車記錄器，另外還有警方及案發附近的監視器等，雙方律師請求對宋的傷勢作鑑定，釐清是否達重傷害。張等3人向法官請求交保，表示對被害人與其家屬抱歉。

18歲宋姓男大生當時開車擦撞張姓富少等3人等駕駛的名車，卻遭人毆打致頭部重創顱內出血、顱底骨折，一度命危，歷經2次手術住院，18天後出院後，目前仍在復健中；張等3人自去年11月即遭法院裁定羈押，因羈押期即將期滿，3人今天都在庭上請求法官交保。