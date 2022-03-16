星巴克拚環保 逐步停用一次性塑膠杯 21:122022/03/16 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球連鎖咖啡龍頭星巴克15日表示，他們正努力在三年內逐步停用一次性使用的紙杯與塑膠杯，轉而向顧客提供可重複使用的杯子，以達成自己設定的2030年減少垃圾量的目標。該公司目前正在全球多個市場嘗試重複使用咖啡杯的計畫。 神鬼外送員 接單星巴克「在家自己泡」 爽賺18萬 LINE NEXT攜26家夥伴 拓展全球NFT生態圈 #全球 #星巴克 #重複使用 #停用 #咖啡杯 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 智慧城市展雙主場 規模全球最大 04:102022/03/16 產業．科技 宏碁擴大飲料市場布局 新設飲料子公司 推益生菌搶百億商機 15:572022/03/16 財經 Moxa推出次世代工業網路解決方案 助客戶部署自動化工業 20:432022/03/16 財經 全球最低稅負制註釋出爐 台商應留意 17:232022/03/16 財經 那斯達克與年線負乖離率逾13％ 離低檔已不遠 20:042022/03/16 財經 礁溪長榮鳳凰酒店與台中鳳凰酒店 星巴克免費無限暢飲 08:562022/03/16 生活 美銀調查：現在股市和2008年一樣不妙 現金部位2年來最高 00:092022/03/16 財經 印度緩升息、強增長 把握進場時機 11:562022/03/16 財經 TOYOTA夢想車創意繪畫大賽 徵件突破12萬件 13:132022/03/16 財經 量子研究5年80億元 17個量子國家隊拚產業平台成果 14:542022/03/16 財經 傳銷事業逾30日未退款 遭罰120萬元 17:232022/03/16 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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