全球連鎖咖啡龍頭星巴克15日表示，他們正努力在三年內逐步停用一次性使用的紙杯與塑膠杯，轉而向顧客提供可重複使用的杯子，以達成自己設定的2030年減少垃圾量的目標。該公司目前正在全球多個市場嘗試重複使用咖啡杯的計畫。

神鬼外送員 接單星巴克「在家自己泡」 爽賺18萬
LINE NEXT攜26家夥伴 拓展全球NFT生態圈
#全球 #星巴克 #重複使用 #停用 #咖啡杯