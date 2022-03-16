全球連鎖咖啡龍頭星巴克15日表示，他們正努力在三年內逐步停用一次性使用的紙杯與塑膠杯，轉而向顧客提供可重複使用的杯子，以達成自己設定的2030年減少垃圾量的目標。該公司目前正在全球多個市場嘗試重複使用咖啡杯的計畫。