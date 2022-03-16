台灣桌球好手林昀儒／鄭怡靜，今晚在WTT大滿貫賽新加坡站混雙決賽迎戰去年世錦賽金牌、大陸名將王楚欽／孫穎莎，雖然林／鄭兩人拚勁十足，可惜仍遭對手一路壓著打，最終0比3飲恨吞敗，銀牌作收。

林昀儒／鄭怡靜在去年東京奧運強勢摘銅而一戰成名，目前更是世界排名第一的組合，然而兩人在去年的世錦賽就曾與王楚欽／孫穎莎交手過，當時林／鄭1比4落敗，王／孫最後帶走金牌而歸。

今晚兩組人馬再次狹路相逢，王楚欽／孫穎莎卯起來強攻，林昀儒／鄭怡靜只能被迫防守，3比11拱手讓人。次局，林／鄭8比7領先，鄭怡靜連續攻擊失誤，王／孫連得3分取得局點優勢，鄭怡靜發球連得2分扳平，無奈林昀儒和鄭怡靜攻擊掛網，10比12再次失守。

第三局，林昀儒和鄭怡靜的攻擊手段被對手抓得一清二楚，王楚欽的斜線強拍，孫穎莎的突襲變拍讓林／鄭措手不及，1比8絕對落後，4比11俯首稱臣。