湖人球星詹姆斯（LeBron James）15日對戰暴龍的時候數度出現爭議行為，包括他用球砸向對方球員巴恩斯（Scottie Barnes），以及怒罵自己的隊友不肯爭搶籃板。特別是他砸向巴恩斯的那一球，被暴龍球迷指責是惡意行為，同時另一派球迷認為這只是尋常的爭搶界外球動作。

You talk about "intent" LeBron was definitely trying some garbage here pic.twitter.com/sewQz2YHEf — Vivek Jacob (@vivekmjacob) March 15, 2022

當時打到第3節中途，湖人落後將近20分，巴恩斯衝入挑籃未進，自己抓到進攻籃板想要補籃，被湖人蓋布瑞爾（Wenyen Gabriel）賞了火鍋。詹姆斯過來爭奪失球。巴恩斯在推擠之後跌倒，詹姆斯在踩出界之前急忙把球砸在巴恩斯身上。但是詹姆斯砸得很用力，巴恩斯又處於倒地狀態，因此引起爭議。

這球最後被判定詹姆斯取得防守籃板。暴龍球迷質疑，如果換成巴恩斯來砸詹姆斯，巴恩斯絕不可能沒事。詹姆斯支持者嘲笑暴龍過去被詹姆斯擊敗很多次，才對詹姆斯有怨氣。另外還有其他球隊的球迷，認為這只是NBA常見的動作。巴恩斯當時起身後也沒怎麼樣。

詹姆斯當天心情極差，湖人首節以12比33大幅落後，詹姆斯怒嗆隊友不肯賣力保護防守籃板，被暴龍搶了進攻籃板又補籃成功。詹姆斯罵道：「他x的給我過來這裡搶球，該死的東西。拜託你們，全部他x的給我過來這裡。」兩隊投籃命中率差不多都只有40%，但是暴龍全場搶下64個籃板（19個進攻籃板），湖人只拿到43個籃板，暴龍最後114-103獲勝。