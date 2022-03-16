一名男子16日凌晨酒駕，將賓士G500休旅車開進北市文山區一處小巷卡死。（翻攝畫面）

一名男子16日凌晨酒駕，將賓士G500休旅車開進北市文山區一處小巷卡死，還撞擊多部機車。（翻攝畫面）

今（16）日凌晨2時許，一輛新車要價近700萬元的賓士G500，在北市文山區木柵路四段159巷，撞翻路邊停放多部機車後，卡死在一處小巷內動彈不得，肇事陳姓駕駛自行從天窗爬出，警方到場酒測，陳男酒測值高達0.77mg/l，他坦承喝了4杯威士忌shots後上路，被依公共危險罪移送台北地檢署偵辦。

據了解，36歲的陳姓男子向警方坦承，肇事前於北市中山區南京東路三段附近酒吧，與朋友聚會，飲用4個shots威士忌後，開車要返回桃園住家，因路況不熟開啟導航，開著開著卻開進小巷內，撞擊路邊停放的一部自小客貨車及8部機車，最後整輛大G卡死在民宅外牆與鐵絲網圍籬之間，動彈不得。

附近民眾聽到撞擊聲後查看並報警，警方趕到現場為陳男實施酒測，酒測值高達0.77mg/l，被依公共危險罪帶回偵辦。

文山第一分局呼籲駕駛朋友，飲酒後千萬不可駕駛車輛，切勿心存僥倖，以免酒駕上路害人害己；另外同車乘客、家人更應監督駕駛，勿縱容其酒駕，否則將遭連坐開罰。民眾喝酒後可以指定駕駛、親友接送、搭乘計程車或大眾運輸工具等方式返家，切勿駕駛車輛並應注意宿醉上路問題，才能快樂出門、平安。

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