豪華車廠寶馬（BMW）16日表示，俄烏戰火恐衝擊2022年產量，並影響業務展望，不過與大陸合資事業整併將能提振獲利。寶馬預期2022年的交車量約與2021年相當。2022年汽車部門稅息前毛利率大約在7％至9％，相較於2021年的10.3％。