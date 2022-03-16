寶馬預期2022年獲利增加 惟俄烏戰火衝擊產量 21:392022/03/16 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 豪華車廠寶馬（BMW）16日表示，俄烏戰火恐衝擊2022年產量，並影響業務展望，不過與大陸合資事業整併將能提振獲利。寶馬預期2022年的交車量約與2021年相當。2022年汽車部門稅息前毛利率大約在7％至9％，相較於2021年的10.3％。 俄烏戰火燒‧熱錢大逃殺 新台幣匯率貶近11個月新低 西方制裁陷兩難 憂俄鎳供貨受阻 #寶馬 #俄烏戰火 #獲利增加 #產量 #豪華車廠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 俄烏戰火衝擊車用金屬 恐推高汽車售價 21:452022/03/08 財經 俄烏戰火延燒 布林肯籲北京發聲譴責俄羅斯 07:372022/03/07 國際 股匯續殺 新台幣再貶至近11個月新低 16:332022/03/08 財經 俄烏戰火緩解激勵 台股年線築撐 17:442022/03/10 財經 俄烏戰火延燒 俄鋼琴家願音樂消弭歧見 17:392022/03/07 生活 俄烏戰火燒到「歐洲子宮」烏克蘭代孕媽遭遣返基輔繼續生 19:452022/03/10 國際 俄烏戰火延燒 抵制俄國 跨國企業掀出走潮 04:102022/03/06 全球財經 草苺產業新趨勢 高架栽培產量及品質雙效提升 10:362022/03/08 財經 世銀：高油價恐將大陸等石油進口國經濟成長削去1個百分點 22:562022/03/09 財經 俄烏戰火持續 外貿協會烏國撤僑「剩他不肯走」 19:112022/03/11 國際 高油價拖累陸、印尼經濟成長 04:102022/03/10 全球財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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