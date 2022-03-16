手機掛繩越來越流行，而CASETiFY也看準商機，再度推出全新升級版手機背帶套組，包含16款顏色設計的織繩、銀色與金色2款金屬鏈以及1款金色蛇骨鍊，共19款各種不同風格與設計的手機背帶，更隨附一個灰白色背帶掛環卡，分別為金色與黑色D型環2種款式設計，就算是不同品牌的手機殼也通用，方便使用者不再需要從口袋、包包翻手機。

CASETiFY的織繩手機背帶套組共有16種不同顏色設計的背帶，特別選用親膚的100%回收編織物料製成，不僅防水抗汗，還能避免皮膚過敏，配備滑動式耐用登山扣，能讓手機沿著背帶滑動，更方便拿取，雙繩式的背帶設計最長可達150公分。（CASETiFY提供）

此次的織繩手機背帶套組共有16種不同顏色設計的背帶，特別選用親膚的100%回收編織物料製成，不僅防水抗汗，還能避免皮膚過敏，配備滑動式耐用登山扣，能讓手機沿著背帶滑動，更方便拿取，雙繩式的背帶設計最長可達150公分，另有金、銀兩色金屬鏈與金色蛇骨鍊等高質感金屬材質的手機背帶套組供選擇，皆以親膚材質所打造，也具備防水、抗汗、抗敏感功能。

CASETiFY的金、銀兩色金屬鏈與金色蛇骨鍊等高質感金屬材質的手機背帶套組供選擇，皆以親膚材質所打造，也具備防水、抗汗、抗敏感功能。（CASETiFY提供）

當中金屬鏈手機背帶套組包含30公分與100公分的金屬鏈任使用者自行運用，還能根據個人喜好將30公分與100公分的金屬鏈相連接成為130公分長的金屬鏈手機背帶，定價1160元起，購買任一CASETiFY手機殼，搭配手機背帶套組可享組合優惠，還可以每個290元加購背帶掛環卡。