台電基隆區初步研判，16日停電遭鳥獸碰觸所致，現場有一隻受傷、焦黑的松鼠倒在草叢中。（台電提供／陳彩玲基隆傳真）

自303大停電後，電力供應不穩成為民眾關注焦點，連台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁都先後喊話台電要檢討改進，然而近日幾起停電事件皆疑似小鳥、松鼠觸碰所導致，台電今在臉書貼出圖片解釋鳥獸導致停電的原因，光是去年就發生1780件。

台電電力紛絲團今在臉書發文指出，當小鳥站在同條電線時不會被電到，若是站在電桿上方，因接觸不同相關設備，會產生「電位差」而觸電，線路也會啟動保護動作而跳脫，因此影響周遭部分用戶停電。

台電解釋鳥獸導致停電的原因，透露去年就發生1780件。（圖／翻攝台電電力紛絲團）

台電也公布統計數據，2012年因鳥獸碰觸線路設備引起停電事件有2838件，經近年相關線路保護設置，持續進行線路設備被覆計畫，也加強樹木修剪、加裝驅鳥器、防鼠網，至2021年因鳥獸碰觸造成停電的事件已降到1780件。

不過網友仍不買單，紛紛留言「保育有成！現在鳥獸都變多了」、「缺電就缺電，以前都沒鳥嗎！何必研究這個」、「就只有近期的小鳥會引發大規模停電，是這個意思嗎？」，還有人吐槽圖片有誤，「你碰到絕緣礙子是有啥電位差？還是鳥展翅碰到更遠的位置」、「你們的礙子是導體啊？長知識了」、「台電還缺製圖小編，可否開放應徵？」