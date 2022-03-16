桃園機場第二航廈11日大停電，大廳、行李區、美食街漆黑一片，對此官方15日指出原因在於2名外包工人剪斷電纜導致，引發軒然大波。一名曾被220v電過的工業網紅也直呼傻眼，表示若媒體報導的條件為真，那檢警羈押的應該不會是活人，而是2具屍體。

工安網紅《超認真少年 I’m Serious》在臉書PO文表示，中午吃飯看到桃機停電新聞，原因是2個人不小心把11.4Kv電纜剪斷，讓他覺得實在很誇張。超認真少年指出，活電作業要準備消弧斷電拉桿、絕緣毯、絕緣手套、絕緣鞋，油壓剪，看起來這2位「想必有十足專業和擁有勇氣的人但證物只有用牧田電池的雜牌剪」。

工業網紅《超認真少年》指出，剪活電會是圖片中的情形，極為強勁的電弧自電線中竄出，非常驚訝檢警羈押的是活人而不是屍體。(圖／超認真少年臉書)

超認真少年表示，另一個辦法就是先操作中控斷電去剪電纜，但如果不是內部的人根本做不到，所以這方法明顯說不通。

超認真少年說，除非這2人有極專業的技術和能力，在活電作業下去創造迴路，把電引流到別的迴路，不讓自己被電死，但如果真有此技能與勇氣，早就會有一堆公司搶著要，不會淪落到去偷電纜。

超認真少年自述自己曾被220v電過，真正高壓電的世界，電弧比電線可怕多了，若依照媒體報導來看，檢警羈押到的不應該是活人，而是2具屍體。

文末他也表示，如果檢察官需要重回現場模擬再剪一次，請務必通知他，他實在很想拍下來給大家看，這2名工人到底是怎麼辦到只用油壓剪就剪斷通電的高壓電纜。