天氣已漸漸開始有轉熱換季的感覺，對於過敏兒來說卻是相對容易引發過敏的時候，而LG就擁有四大抗過敏的產品，包括LG A9T系列All-in-One溼拖無線吸塵器、LG PuriCare 360 °寵物增加版空氣清淨機、LG PuriCare WiFi雙變頻除溼機及LG CordZero 溼拖清潔機器人，均能針對過敏源來做清潔及排除，更貼心特別在本月推出買LG系列家電，即享多重好禮，包括買LG CordZeroA9T系列All-in-One溼拖無線吸塵器指定型號，兌換送三件吸頭組一組。
還有買LG PuriCare 360°空氣清淨機寵物功能增加版雙層指定型號，兌換送光觸媒濾網兩顆、移動式底座一組；買LG CordZero 溼拖清潔機器人指定型號，隨貨送HEPA濾網與超纖細抹布一組，兌換送拋棄式抹布組一組，讓家裡杜絕過敏源，守護自己與家人的健康。
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