俄烏之戰進入第3周，自俄烏戰事開打以來，美國及西方盟友旋即對俄羅斯展開嚴厲的經濟制裁，包括禁運或減少採購俄國油氣和煤礦，想藉此逼迫俄國總統普丁撤軍。而俄羅斯也在15日宣布制裁美國總統拜登的美方高官。對此，資深媒體人吳子嘉分析，美國全力制裁俄羅斯，可說是把美軍、美金、美債，三大維繫霸權的手段都用上了，已開始造成全世界金融、經濟景氣的一個巨大變化，導致俄國國債沒有外匯可付帳。

吳子嘉15日上政論節目「關鍵時刻」，主持人劉寶傑詢問吳子嘉，「俄烏這場戰爭，讓歐洲各國向美國靠攏，西方陣營經濟制裁恐不會因為普丁下台而結束」。

資深媒體人 吳子嘉。(圖/本報資料照)

為懲罰俄羅斯入侵烏克蘭，美國帶頭將俄國逐出國際商貿體系。(圖/達志影像)

吳子嘉說，最近有很多專家指出，美國現在用各種管道和經濟、金融等力量，全力制裁俄羅斯，已開始造成全世界金融和經濟景氣的一個巨大變化，而俄羅斯也因為歐美的制裁，而陷入緊迫的窘。而美國這次對付俄羅斯，可說是把美軍、美金、美債，三大維繫霸權的手段都用上了，導致俄羅斯的國債接近崩潰邊緣，沒有外匯可付帳，只能用盧布來負債，因此這場戰爭，歐洲各國很罕見的團結起來了。

吳子嘉續指，這場戰爭，也牽動國際局勢一些重大變化，包括德國總理蕭茲2月底宣布德國將斥資1000億歐元的防務經費，進行「強軍計畫」，以及瑞士總統卡西斯日前表示，瑞士將「放棄中立」的承諾，支持對入侵烏克蘭的俄國採取制裁。