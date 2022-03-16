國發會將於3月底公布2050年淨零碳排路徑圖；為更貼近需求、凝聚共識，國發會主委龔明鑫、經濟部部長王美花今（16）日共同主持首場淨零排放的產業座談會，率先登場的產業為「製造業」，邀請全國工業總會、工商協進會，及電機電子工業同業公會會員廠商與會，出席業者橫跨鋼鐵業、石化業、造紙業、PCB電路板、電子業、機械業。

這場座談會先由環保署報告2050淨零路徑規劃方向及轉型對策，針對企業關心的穩定供電、充裕綠電、碳盤查、碳費規劃，經濟部及環保署也提供說明，讓企業了解政府政策方向；會中強調，2050淨零排放政策將會以「能源轉型」、「產業轉型」、「生活轉型」、「社會轉型」等四大轉型及「科技研發」、「氣候法制」兩大治理基礎進行推動。

產業與會代表指出，工商界樂見政府將於3月底公告淨零排放路徑圖，期盼政府同時拿出具體輔導措施與獎勵誘因，指引企業順利低碳轉型。

產業公會也建議，政府應更鼓勵業者設置再生能源裝置、研議綠電依不同產業需求合理分配、輔導業者建立碳盤查能力、建構外部查驗機構驗證能量且確保查證結果可被國際認可、國內碳費徵收可向CBAM申請抵減，避免雙重課稅、建置可與國際連結的碳權交易機制等。

對於產業代表的建議，王美花、龔明鑫回應，針對企業關切議題及建議，政府相關部會均將審慎研議參採，希望企業與政府攜手合作，共同達成2050淨零轉型願景。

國發會、經濟部及環保署預計在未來兩周內，共同舉辦六場「淨零排放政策產業交流座談會」，邀集全國工業總會、全國商業總會、工商協進會、工業協進會、中小企業總會、電機電子工業同業公會、工業區廠商聯合總會等七大工商團體會員，分別於北、中、南進行座談，聽取業界提供的看法與建議，俾使淨零排放政策更臻完善。