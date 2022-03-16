一名2寶媽控訴餵母乳公公衝出偷看，婆婆扯髮罵她不要臉 ，連老公也指責她仗著奶大勾引公公。（截自爆料公社App匿名公社）

真的傻眼！一名雙寶媽替兩個孩子餵母乳，公公偷看還說「幹嘛遮」，婆婆聞訊扯媳婦頭髮罵不要臉，而老公竟聽信母親的話，說自己妻子仗著剛生產完胸部很大，有心勾引公公。網友看完這離譜情節直呼「變態」，更說女子若不離婚就要被笑「范建」。

一名女子在爆料公社App匿名公社發文，表示自己是母乳媽媽，2歲老大和剛出生的老二都自己親餵。近日因住家裝修暫住婆家，但她替孩子哺乳時，公公會走來走去，她被嚇到後就披一條寬版絲巾在肩上。

豈料，她陪兒子在客廳玩時，大兒子突然說要喝奶奶，原PO還來不及把絲巾披好，就被大兒子把衣服掀開，而原本有午睡的習慣的公公，突然間冒了出來，原PO急著要遮掩，公公卻喊「小孩喝奶妳幹嘛遮？」。

而婆婆聽到了立刻衝出扯原PO頭髮，罵搶老公不要臉，2個小孩都被嚇哭了，原PO慌張拉著小孩逃離，手機錢包都沒拿，後來去小七借電話請姐姐載她回娘家。

更誇張的是，原PO老公聽信媽媽的話，覺得原PO「仗著剛生產完胸部很大有心要勾引」，還說原PO都故意挑公公出現的時候掏奶餵小孩。原PO氣憤說「我才想問我公公為什麼一聽到我大兒子喊要喝奶奶就會衝出來，而且還不止一次幾乎都會，他根本就是故意的不是嗎？之前我為了躲他還跑到房間，他還會說一直窩在房間不行還不准我把房門關上，他自己老不羞現在全怪在我頭上？」。

而婆婆堅持要他們離婚，原PO氣得嗆老公：「現在是我不要你不是你不要我，你就抱著你那變態全家過一輩子好了」。

這離譜情節讓多網友看傻，紛紛回應：「這樣還要大家說嗎？妳不離大家都笑妳叫范建」、「這種變態家庭，支持早點離開！」、「公布出來讓大眾看看，怎麼有那麼不要臉的家人！」、「我一定洗爆他一家的臉……真的要仗著餵母奶胸大，去找有錢單身的老男人不香嗎？找那個有母老虎又沒錢，重點看了礙眼的老男人？又不是腦殼破洞」、「還有孬種豬隊友，不幫腔就算了，只會聽信他老母的話，妳還是趕快閃人要緊啊」。