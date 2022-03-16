2022全英羽球公開賽，世界排名第4的台灣男單好手周天成，首輪面對世界排名23的印尼好手雷斯塔維托（Shesar Hiren Rhustavito），首局17分鐘就收下的周天成，第2局一開始陷入1比6落後，不過該局中後段周天成展開反擊，靠著一波連得6分的高潮打出士氣，最終21比10、21比19獲勝，前進16強。

周天成曾在2020年全英賽勇奪男單亞軍，創下台灣男單最佳成績，這次全英賽是他2022賽季首場國際賽，首局以5比0有個好的開始，並以8比1打幅領先，中間一度被雷斯塔維托威追到10比9只剩1分領先，在12比10之後，周天成將對手分數「釘板」，連下9分拿下首局。

第2局周天成面臨苦戰，不但開局1比6落後，中間一度8比15落後7分，靠著連得4分縮小差距，隨後再連得6分超前，雖然雷斯塔維托伊度連搶3分再超車，周天成最後還是逆轉收下這局，並直落二鎖定勝利，比賽歷時42分鐘。