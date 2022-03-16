相較於女籃要拚3連霸，世新大學男籃連兩年挺進4強、站上台北小巨蛋，還在尋求隊史首冠，並繼續挑戰單一學校男、女籃同時奪冠的夢想，但本季陣容少了多名昔日主力，一路打來面臨不少考驗，倚賴的外籍生戰力和本土球員能否在最後關頭磨合出最佳表現？將是四強能走多遠的關鍵。

世新男籃上季首度在決賽亮相，還搶下隊史第1張冠軍戰門票，但距離登頂差一步。本季陣中少了阿巴西、陳建銘、尤楚翔等多名主力，世新「外籍兵團」丹尼爾、伊波卡、沙巴斯丁和本土球員的搭配狀況相當程度主導戰局走向，預賽打下10勝4敗，複賽則以5勝2敗、戰績排名第3晉級，再次前進小巨蛋。

世新團隊得分平均每場78分，和首闖公開男一級4強的「黑馬」萬能科大相同，但相比上季平均每場攻下81.4分，攻擊火力略下滑，且平均每場發生近20次失誤是4強隊伍中最多，想延續上季的爭冠之路，整體穩定性勢必要有所提升。

在當家主控陳建銘畢業後，世新今年由李威廷扛起領導球隊的責任，身為隊長，用穩定的組織能力和得分輸出撐起世新本土「一哥」稱號， 本季的進步獲得教頭何正峰的正面肯定；另外還有傷癒復出的前鋒簡賀宇、中鋒吳沛嘉則持續調整狀態，能否及時回神、為球隊貢獻，也是決賽值得觀察的一點。