俄烏戰火持續，澤倫斯基16日透過視訊的方式於美國國會發表線上演說，他呼籲美國需要對俄羅斯增加更多的制裁措施，並要求國會向美國企業施壓，撤出俄羅斯業務。

澤倫斯基表示，烏克蘭目前正經歷二戰以來最嚴峻的戰爭，已經長達八年時間在抵抗俄羅斯，基輔每天遭受導彈、飛彈攻擊，不過烏克蘭不會放棄，一秒都沒想過放棄，「俄羅斯不僅攻擊我們的國家、我們的土地、我們的城市，它對我們的價值觀、基本的人類價值觀進行摧殘」。

澤倫斯基說，「我們國家的命運正在被決定，人民的命運，烏克蘭人的自由，他們是否能夠和為他們的民主」。

「和平比收入更重要」澤倫斯基表示，所有美國企業都必須撤出俄羅斯市場，那裡佈滿我們的鮮血，希望國會議員能夠帶頭，向那些企業施壓，確保俄羅斯人不會用到他們任何一分錢，對烏克蘭進行攻擊。

另外，澤倫斯基喊話，在整個歐洲最黑暗的時期，希望美國能夠做更多，一連串的制裁措施，每周、不間斷，直到俄羅斯停止軍事行動。