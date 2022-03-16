校園多處皆有設置飲水機，方便學生裝水補充水分，不過一名男網友表示，自從國小裝新的飲水機後，就有家長要求校方取消冰水功能，甚至還有學生因解鎖熱水安全鍵，不小心碰到熱水，結果家長跑來學校要求把熱水溫度調低，讓他十分傻眼，貼文曝光後也引起網友熱議。

原PO在臉書社團《爆怨公社》發文表示，最近國小安裝了新的飲水機給學生使用，有冰水、溫水及熱水等功能，但有家長得知飲水機提供冰水，便跑到學校反應，要求校方不要提供冰水。

除此之外，曾有學生因誤按熱水解鎖鍵而不小心碰到熱水，回家立刻向家長哭訴，隔天家長跑來學校要求校方把熱水溫度調降，諸多不合理要求讓原PO傻眼直呼，「要不要乾脆立法，凡未成年學子的學校一律只能提供35度的溫水」。

貼文曝光後，不少網友留言砲轟，「這就是怪獸家長」、「叫那個家長自己生一台飲水機出來」、「應該規定學生自行帶水到校」、「要求那麼多，乾脆直接禁止學生使用算了」、「自己的小孩沒教育好，就要外界修正來符合自己小孩的問題，長大以後是不是也這樣，不合他意就都是別人的錯？恐龍家長！」

也有家長表達意見，「我家小孩從出生到現在都不會去玩飲水機的熱水，還是看家長怎麼教吧」、「我兒子學校的飲水機也是冰水、溫水、熱水都有，不過熱水是鎖著的，沒有老師的鑰匙無法開啟」、「一般國小生不會需要熱水，直接不提供就好，辦公室的飲水機有熱水就好」。