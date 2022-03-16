半罩安全帽PK西瓜皮 屏東騎士拿帽互毆 網：老伯這局勝（取自臉書「爆料公社(官方粉專專屬)」）

屏東縣今日（16）有網友目擊1場衝突現場，2名騎士疑似因行車糾紛當街互嗆，年輕騎士好幾次想衝上前打人，都被後座女子環抱攔住，但騎士最後仍掙脫，上前拿安全帽暴打對方，對方還擊下2人在地上扭打成一團；影片曝光，網友笑說「半罩與西瓜皮的對決」、「原來他們在測試安全帽的安全數據」。

臉書「爆料公社(官方粉專專屬)」有網友分享1段目擊的影片，1名中年男子站在路口與1名機車騎士發生糾紛，機車騎士幾度作勢上前打人，都被後座女子抱住攔下，女子好幾次死命抱著騎士，最後騎士仍掙脫並衝上前拿安全帽朝中年男子不斷猛揮，對方也不甘示弱反擊。

中年男子遭安全帽暴打後也出手反擊，2人因此跌在地上、扭打成一團，衝突場面讓現場民眾看傻；網友紛紛留言「試問最靠近戰場的機車騎士，內心陰影面積」、「阿伯很勇」、「看樣子，勢均力敵，年輕人需要鍛鍊」、「鐵頭功是吧」、「年輕人用他的臉去擋對方的安全帽，值得鼓勵」、「應該拿大鎖，安全帽不夠力」、「原來他們在測試安全帽的安全數據」、「以後打仗的武器應該是安全帽、棒球棍跟槍了」。