萬能科大本學年度重返富邦人壽UBA公開一級戰場就寫下驚奇，不僅保級成功，且隊史首度闖進8強，還一路殺進4強再創隊史新高、前進台北小巨蛋，無疑是本季最大黑馬，每一步都在改寫校史最佳成績。

從107學年度的公開男一級「一輪遊」，隔年降回公開男二級，萬能科大上學年度在公開二級以全勝之姿封王，盼了兩季後，以更具競爭力的姿態拚回一級舞台，原先目標只求保級，卻一步步創造出「萬能驚奇」。

萬能由陣中的外籍生組成「聯合國軍團」，195公分的奈及利亞籍長人蓋比，進入萬能第3年，本季出賽能貢獻15分、12.3籃板的場均「雙十」表現；入隊第2年的美國籍後衛張傑瑋也有場均17.2分能力，兩人為球隊最倚重的核心，另有馬來西亞籍的葉子偉、日本黑澤龍人，除了外籍生雖在球隊扮演要角，本土球員也能輪流跳出頭，靠團隊配合在本季締造佳績。

相較於4強另三隊對台北小巨蛋出賽都不陌生，萬能是4隊中唯一首度攻蛋的隊伍，隊上也僅出身HBL名校能仁家商的李家俊曾在小巨蛋出賽，籃板為萬能科大進軍4強一大優勢，每場平均抓下45.8籃板，僅次於衛冕軍政治大學，但如何加強防守，改善失分過高的弱點，也是決賽要面對的重要課題。