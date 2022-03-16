女星解婕翎長相甜美身材惹火，從展場「宅男女神」跨界變為「電競女神」，IG擁有超過63萬追蹤數；然而人紅是非多，年前他竟接連遇上「挑戰吃200隻醬蝦影片被盜用」及「被盜用身分PO不雅照」等侵權行為，過年時又發生搞錯丟垃圾及資源回收截止日的烏龍悲劇；所幸新春開工後的解婕翎一掃陰霾，昨(15)日她展露難得再現的性感UU，並幸運與多年前簽名過的大隻黃色哆啦A夢重逢，這次還直接帶回家。

解婕翎昨(15)日在IG分享一張照片，畫面中她披著隨性自然美的長髮及瀏海，身穿粉藍色細肩帶小可愛，俏皮露出性感UU小心機；在她的右肩上依偎著一隻大玩偶，角色是罕見的黃色版還沒「掉漆」、耳朵也還沒被老鼠咬掉的「哆啦A夢」；這隻哆啦A夢頭上戴著「竹蜻蜓」、手上拿著道具「放大燈」（方形），肚子口袋上還有解婕翎的親筆簽名字跡。

解婕翎寫道：「多年前玩具展遇到了小叮噹（哆啦A夢）還簽了名，前幾天遇到店家老闆，老闆直接把小叮噹送給我了。太巧了吧！」；好友陸子玄說：「哇賽這個視角有大（婕翎：那我安心了有大；網友歪樓：那是因為小叮噹用放大燈照射的結果⋯）」；粉絲們爆讚：「太辣」、「哆啦A夢意圖想上新聞」、「老闆人也太好~」、「好可愛」、「好久沒有了(指露)」、「美呆」、「太好看了吧」、「誠意小叮噹」、「也太辣了!!」，刷了N排愛心，1天破2.4萬人點讚。

解婕翎除了常透過IG與粉絲們互動之外，她也開啟YouTube頻道與粉絲們分享私下生活，以及各種有趣的開箱、實測影片，活潑又自然的主持風格讓她再度圈入大票粉絲，頻道目前已吸引超過53萬人訂閱，人氣也持續攀升中。