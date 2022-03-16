廣達去年EPS 8.73元上市以來最佳 22:462022/03/16 工商 吳筱雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 廣達去年全年獲利嚇嚇叫，不僅三率三高，稅後獲利更以336.5億元創歷史新高，年增率為32.9％，EPS以8.73元創下上市以來最佳成績。 不過隨著持續缺料、大環境變數增多，以及客戶下單比去年保守，繼預估第一季筆電出貨量將季減15％上下後，廣達也預期第二季筆電出貨量季增幅度不高、應不到一成，連續兩季出貨量都比去年同期下滑。 另外，廣達董事會決議每股配發6.6元現金股利，盈餘配發率75.6％，以今日收盤價計算，現金殖利率近7.2％。 太景去年獲利7.76億 EPS 1.08元 銅價居高不下 大山去年EPS攀升至3.27元 #廣達 #元創 #EPS #筆電出貨量 #去年 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宏捷科去年EPS達4.29 擬配現金股利2.8元 20:332022/03/16 財經 鑽全去年EPS 3.37元 擬配發現金股利2.4元 13:022022/03/16 財經 信錦去年EPS 2.03元 大方配息5.3元 04:102022/03/16 證券．權證 智冠去年EPS達6.84元 擬配5.2元現金股利 20:332022/03/16 財經 捷迅創三高 去年EPS為9.72元 11:342022/03/16 財經 東元去年EPS 2.38元創高 范炘接任總經理 20:042022/03/16 財經 瑞智去年EPS為1.08元 配發0.7元現金股利 20:042022/03/16 財經 大同去年EPS 1.57元 未配股利 04:102022/03/16 證券．權證 東泥 去年每股賺0.25元 04:102022/03/16 證券．權證 南僑 去年獲利近五年新高 04:102022/03/16 證券．權證 中華食去年每股賺3.76元 擬派發現金股息3元 15:572022/03/16 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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