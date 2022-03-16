廣達去年全年獲利嚇嚇叫，不僅三率三高，稅後獲利更以336.5億元創歷史新高，年增率為32.9％，EPS以8.73元創下上市以來最佳成績。

不過隨著持續缺料、大環境變數增多，以及客戶下單比去年保守，繼預估第一季筆電出貨量將季減15％上下後，廣達也預期第二季筆電出貨量季增幅度不高、應不到一成，連續兩季出貨量都比去年同期下滑。

另外，廣達董事會決議每股配發6.6元現金股利，盈餘配發率75.6％，以今日收盤價計算，現金殖利率近7.2％。