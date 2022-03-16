華剛茶業迄今致力於深度整合茶園、茶廠與通路銷售，建立HGT華剛茶品牌，並與台北文華東方酒店、台中日月千禧酒店等五星飯店，及樂斐Lopfait、鹽之華等多家米其林星級餐廳，成為合作夥伴，在長期耕耘下，16日榮獲農委會的「科技農企業菁創獎」，由農委會主委陳吉仲親自頒獎。

此次科技農企業菁創獎，在「科技應用類」得獎業者，包括台一種苗場及福壽實業等9家業者；「創新研發類」的得獎業者，包括華剛茶業、大江生醫，及大益農業科技等10家業者。

華剛執行長杜蒼林表示，除茶品本身外，更延伸至不同領域的創新開發，與台北文華東方酒店合作精品紅烏龍蛋糕，廣受各界好評。其中，茶月餅更榮獲媒體評選首獎！

華剛後續還和南投妮娜巧克力合作茶香巧克力，及和糕餅業者合作紅烏龍蘋果米餅、茶香月餅等產品，創新台灣茶運用。其中，茶香巧克力，榮獲國際巧克力風味大賞金獎，進而提升茶葉附加價值與產值。

為彰顯農業科技研發應用與創新，行政院農委會設立「科技農企業菁創獎」，鼓勵農企業從事科技研發與創新應用，將傳統農業注入新活力，透過科技與創新提升台灣農業競爭力，16日在農委會舉辦頒獎典禮暨成果展，農委會主委陳吉仲親自頒獎。

華剛茶業自1918年起，歷經百年傳承，在第五代杜蒼林，接下執行長，進行傳承接班後，2006年成立公司，落實創新研發。在梨山「華崗地區」設有華剛製茶廠，成為台灣首間通過ISO22000及HACCP驗證的製茶廠，2013～2021年蟬聯五屆農糧署衛生安全製茶廠評鑑的「特優五星」的殊榮。

華剛產製團隊創新傳統製茶流程，歷經4、5年的研發，精準掌握茶菁萎凋走水與攪拌製程和發酵氧化的香氣、滋味變化，終於2010年研製出兼具蜜香與熟果風味，融合醇厚溫潤口感的梨山紅烏龍茶與梨山紅茶，深受海內外消費者喜愛，甚至2013年日本展覽期間，獲得日本皇室彬子公主讚賞，登上日本讀賣新聞版面。