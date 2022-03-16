女外送員身材讓網友全歪樓！1名女外送員日前發文呼籲女性客人不要穿情趣內衣下樓取餐，會讓外送員看光內褲與胸部，也有可能造成危險，PO文曝光後其他同行笑說「是一堆男外送員的動力」、「為什麼我就沒有這福利」，還有網友發現原PO的大頭照相當火辣，笑說「看到妳大頭照我就信了，比她們兇」。

該名女外送員在臉書「外送員的奇聞怪事」發文表示，「請各位女性客人不要再穿情趣內衣下來取餐，我認真覺得不優，內褲跟胸部都被看光光了啦」，她說自己真的沒有想看，但如果是男外送員就不知道了，呼籲此舉有點危險，最後在備注說沒有裝行車記錄器，所以沒照片佐證。

女外送員呼籲女性客人不要穿情趣內衣下樓取餐，會讓外送員看光內褲與胸部，但網友發現原PO大頭照相當火辣，笑說「看到妳大頭照我就信了，比她們兇」。（翻攝自臉書）

網友紛紛留言「沒送過穿情趣取餐的客人」、「對方一看到是女生來送餐，頓時覺得很掃興」、「真好，做這麼久的外送，怎麼都沒眼福」、「一堆男外送員的動力」、「因該是聽到女聲所以才沒換吧」、「我有遇過取餐男生沒穿內褲，都沒穿，開門時隨手拿一條毛巾遮住」、「我就不相信有多危險！我來」。

也有不少網友說「沒圖沒真相」、「發文不附圖，此風不可長」，還有網友發現原PO的大頭照相當火辣養眼，原PO身穿性感內衣露出豐滿身材與身上刺青，網友紛紛笑說「看到妳大頭照我就信了，比她們兇」。