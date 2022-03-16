藝人大S（徐熙媛）和汪小菲（後改名汪少菲）離婚106天，本月8日宣布閃嫁23年前舊愛、韓星「酷龍」成員具俊曄，正當外界震驚之餘，汪小菲選擇神隱，直到今（16日）終於在抖音露面，帶大家參觀辦公室，展現全力衝刺事業的決心。

汪小菲斬斷與大S的10年婚姻後，很快地就傳出新戀情，對象是小他14歲的女星張穎穎，兩人被拍到十指緊扣約會、穿情侶裝、戴同款戒指，還帶女方見過張蘭，但這段緋聞不但被張蘭否認，當事人張穎穎更大動作切割，面對網友催促「趕緊幫汪小菲生個孩子吧」，她直回：「誰會那麼傻，跟這種男人生孩子」，還按讚網友批評汪小菲渣男的留言，疑暗示兩人分手的主因跟男方不肯承認有關。

反觀大S閃婚後，老公具俊曄隔日火速為愛飛奔來台，大S也被指容光煥發，瘦成瓜子臉且逆齡到少女時期，連小S丈夫許雅鈞都驚艷。眼見前妻另嫁他人，汪小菲沉默4天，終於在12日微博連名帶姓祝福徐熙媛幸福，同時也向被扯進小三疑雲的張穎穎道歉。

汪小菲16日拍抖音新片，介紹公司內部，完全不提私生活。（圖／抖音@汪小菲）

事隔4天，汪小菲直接在抖音平台PO新影片，這也是大S閃婚後首度露臉，他梳著油頭、配戴圓框眼鏡，看起來狀態還不錯，拿著鏡頭拍攝公司內部、辦公室和高層等，表示準備要開會研究餐廳新菜，隻字未提大S和張穎穎，看似將全力拚事業。