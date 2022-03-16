藝人澎恰恰2年前因欠債2.4億宣告破產，目前由好友林秉文協助他工作還錢，並代他和債主協商，不過他之前和沈玉琳舊愛佩真借46萬，卻拖欠多月未還錢，之後更消失，讓佩真感覺被騙，對此，澎恰恰今(16日)晚也在臉書揭露還款進度，「沒有人願意負債，唯一的方式就是努力賺錢、儘早還錢」。

澎恰恰目前債務還剩下1.6億，而他之前會和圈內友人借錢調度，佩真就是其中一人，本來她心疼澎恰恰有困難，把46萬降價成40萬，對方也承諾2星期後還款，之後卻音訊全無，目前澎恰恰債務都交由林秉文處理，但連林秉文都沒找她協商，讓她覺得被騙，但她不想提告，只希望澎恰恰能主動確定還款時間。

對此，澎恰恰也發文表示，「特別跟大家報告，彰化蚵仔煎夫妻、佩真小姐，都已經由經紀人積極處理中」，曝光最新還債進度，澎恰恰也有感而發表示，這麼大額的負債，應該沒有多少人撐得住，「沒有人願意負債，沒有人沒事就成為新聞人物，這些事都要自己吞，誰叫你要負債？唯一的方式就是努力賺錢、儘早還錢」。

他也提到自己在還債過程中，只要有人不滿，就會馬上成為新聞，「除了浪費社會資源，也無法還原事實，也許，有一天可以水落石出」，至於接下來還會不會有更火爆、更辛辣的爆料，「當然有」，因為服裝師都能變成他紅粉知己，「這一切都會發生，大家看到時就視為理所當然就好，因為負債就是不對。」

他也承諾一定會還債，「謝謝絕大多數的債權人願意給我時間，我會努力，真的。」他也會概括承受所有的批評。