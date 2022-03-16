徐康俊去年11月已經入伍當兵。（Disney＋提供）

韓劇《迷網追兇》由徐康俊、金亞中、金武烈、金成均與李施昤共同主演，講述秘密調查局職員金世河（徐康俊 飾）耗費24年追查「幽靈」的下落，警調專員鄭拂曉（金亞中 飾）也在殺人現場發現「幽靈」相關證據之後，同樣開始對此案展開追擊，過程緊張刺激。

該劇由首部作品就被稱為「怪物新人編劇」、現已因《秘密森林》、《Life》擠身金牌編劇行列的李秀妍執筆，她早為該劇投入大量科學研究，將太陽風等自然因素加入這部緊張刺激的懸疑動作劇，獲得網友一致讚賞，更被稱為「前所未見的科幻推理風格，每個角色都有秘密」，不到最後一刻絕不知道「幽靈」的真正目的。

金亞中曾演出《醜女大翻身》、《壞傢伙們》等經典片，這回親自上陣許多動作戲，與金成均、李施昤都有多次對決，她先前曾在記者會上，提到自己有許多拔槍、近身肉搏的動作戲，並親自上陣其中一場飛車追逐，「這可以說是我有史以來拍過最難的作品之一」，也誇讚自己主演的刑警鄭拂曉非常有正義感，她讀劇本時光看台詞就會覺得很熱血。

徐康俊去年11月已經入伍當兵，該劇是他從軍前最後一部作品，雖未能參與宣傳，不過其他演員都盛讚徐康俊非常敬業，一改先前在《天氣好的話，我會去找你》的溫柔暖男形象，這回化身擅長讀唇語的冷酷調查員金世河，對於24年前太陽風為他所造成的傷害耿耿於懷，更積極追查「幽靈」的下落，而當來無影去無蹤的神祕「幽靈」再度出現，將不惜一切追尋真相。

《迷網追兇》做為一部科幻推理劇，2位導演李凎、朴哲煥力求讓所有演員完全沉浸在角色中，李凎曾在受訪時表示「我必須讓他們完全進入這個世界」，無論是設備頂尖的政府機構、高科技的未來視效，都讓他們眼花撩亂，幾乎全由實景拍攝，但也因此必須籌備多年，「《迷網追兇》是醞釀已久的作品，很感謝觀眾的喜歡，隨著劇情推演，故事會越來越精彩，必須要到最後一刻才知道答案。」

《迷網追兇》每周三在Disney＋固定更新，目前已上架首4集，對於男女主角的過去身世，殺人犯金馬鹿的真正目的，曾在24年前出現，但這次能隨時消失變換形體的「幽靈」到底想做什麼？這一切劇情都越來越進入高潮，種種謎團也越來越燒腦，故事轉折再轉折，分分秒秒都在翻轉觀眾對這些角色的既定印象。