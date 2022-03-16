郭書瑤和大鶴私下也是好朋友。（羅永銘攝）

郭書瑤主持的衛視中文台外景旅遊實境節目《旅跑應援團》，深受觀眾喜愛，她今(16日）與節目來賓大鶴接受媒體訪問。目前感情空窗的郭書瑤，透露錄影過程中，遇到許多想幫忙牽線的朋友，像鄭元暢、阿KEN等都會看看朋友名單中有沒有適合她的理想型，只是她偏愛姐弟戀，覺得「幼稚一點的男生，比較好玩」，所以兩人介紹的對象對她而言年紀稍長，只能說不來電。

郭書瑤還透露有長輩受訪者跟她加LINE，不僅分享家裡有農場，還推薦2個身高180的醫生兒子給她認識，可惜都不是她的菜，還自嘲「我蠻膚淺的，是外貌協會」。連一旁製作人都爆料說，郭書瑤出外景還特別到宜蘭的月老廟，月老給的指示竟是「不要太挑」，讓郭書瑤直呼：「我不會妥協的！」

因為大鶴和郭書瑤私下時常玩在一起，問起螢幕上和私下的郭書瑤反正會不會差別很大，大鶴大方透露：「不會差很多耶，而且私下跟她聊天，會開導我很多事，不管是工作或是生活，畢竟她算是我前輩嘛！」

除了大鶴之外，郭書瑤透露有些藝人好友雖然平常不是太玩在一起，但郭書瑤開口邀約，便一口答應，還奉上滿滿的誠意，像是莊凱勛還特別列了20個從小到大的故事，包括喜歡重機、家裡是排行老么、家裡老婆孩子的相處等，讓製作團隊有更豐富的故事內容準備。

此外，《旅跑應援團》自1月份播出8集以來，每周邀藝人好友一同旅跑台灣各地景點，郭書瑤與劉品言、鄭元暢、江宏傑等來賓的真情互動，深受觀眾喜愛，至今累積326萬6千人收看(4歲以上不重複)，35至49歲女性單集瞬間收視高達2.14，未來5集更邀請到大元、方文琳、大鶴、阿 KEN以及本周五嘉賓《我和我的鋼四壁》雙帥涂善存、管麟，全台走透透，完成 13 集跑完累積42公里挑戰的目標。

郭書瑤首度獨挑大梁主持《旅跑應援團》。（羅永銘攝）