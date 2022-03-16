立法院上午為日本福食解禁爆發激烈衝突，國民黨立委鄭麗文提及疫情死了800多條人命，讓衛福部長陳時中不滿拍桌，怒斥對方不要牽拖。對此，作家苦苓16日晚間在臉書發文嗆鄭麗文：「你他X的鬼叫什麼800條人命？」此話一出，也隨即遭臉書判定為「煽動仇恨」並刪除文章！

鄭麗文要求衛福部開放福食應納入國民黨團提出的五要求、六主張，並以新冠疫情以來我國總計死亡的800多條人命為例，指出難道還要再開放讓福食進口，殘害國人健康？

陳時中為此則罕見動怒，批鄭的言論根本是不實指控，連說兩次「賣牽拖」，還要鄭麗文去看看世界再看看台灣，強調政府是多麼努力在進行防疫。

鄭麗文則反擊，台灣因疫情死八百多人不是事實嗎？怎麼會是不實指控？他們難道不是因為政府未超前部署而死？

陳時中會後表示，動怒代表他個人修養要再改進，但今天主題是在講日本食品輸入的問題，但鄭委員卻提到疫情死800多人，「我們很心痛，但還是要看看世界想想台灣」，政府是多努力在做才維持這樣的成績，「不能一口把我們的努力抹滅掉，這種講法相當不公平。」

苦苓16日則對此在臉書痛批鄭麗文，「為這800多人做過什麼？」「你他X的鬼叫什麼800條人命？」苦苓認為，就算要罵陳時中，那也只有罹難者的家屬有資格，他痛批鄭麗文根本是口不擇言。

不過，苦苓該篇充滿情緒性的貼文，卻疑似遭到臉書刪文，苦苓因此商請黃越綏在臉書分享原文的截圖，黃越綏的小編說明，「苦苓老師在臉書罵鄭麗文的文章，竟然被臉書封殺了！」苦苓稱，「我在臉書罵鄭麗文的文章被封殺了！竟然說我煽動仇恨。我煽動什麼仇恨了？」