性感網紅郭鬼鬼擁有甜美臉孔與G級魔鬼身材，在IG、臉書分別享有73萬及59萬高人氣，被網民封為「雪乳戰神」。上(2)月中她驚傳擁有59萬粉絲的臉書專頁「被失蹤」，連抖音影片也莫名被刪除，讓她無奈大嘆「奶大招忌」，所幸本月3日傳來好消息，臉書專頁失而復得重新再啟，為此她不吝連發「福利」辣圖回饋粉絲。昨(15)日再傳好消息，曾自稱「阿鬼師」的郭鬼鬼真的成了老師，驕傲曬出她的大學講師聘書。

郭鬼鬼日常搞笑梗圖不斷，曾經扮成廟裡會起乩的「師公」樣貌，自稱「阿鬼師」故作通靈語氣幫網民解惑，搞怪聲調跟吐嘈的回答笑翻網友。如今鬼鬼真的成了「師」字輩，昨(15)日她在IG曬出得自「高苑科技大學」的講師聘書，未來將在該校的「創新管理中心」任教。

只見郭鬼鬼跪在床上，頭戴招牌黑色貝雷帽搭配俐落短髮，身穿黑白灰方格紋襯衫但「中門大開」，袒露出胸前白色小可愛包不住的G級雪乳，胸部下緣正好卡著打開的聘書，雙手上舉看向旁邊作驚訝狀，寫道：「曾經說過，如果有好消息會跟大家說，從今天開始叫我『鬼老師』，謝謝高苑科技大學。阿鬼法環之姿」，心中的得意與引以為傲也不掩飾了。

好友泥泥學姐說：「我放大是為了要看清楚痣… 打錯、是字！」；網民爆讚：「好胸的老師」、「鬼老師好」、「當你學生好幸福啊啊啊」、「下輩子我要投胎當獎狀(指聘書)」、「恭喜美翻天的鬼鬼女神」、「我以前讀高苑耶」、「恭喜人生又解鎖了一個成就～」、「去上你課的學生會固定看哪裡」、「第二張的青筋太扯了」、「這特寫讚讚」、「認真到青筋浮現」、「有放大的自己承認」，1天近3萬人按讚道賀。