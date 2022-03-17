蘇貞昌愛看陸劇露陷了？ 國台辦發言人酸「人格分裂」 直接再推薦幾部現場笑歪

行政院長蘇貞昌3月8日在立法院進行施政報告時，自稱引述國父孫中山的詩文，「女人是平凡的，月朗星稀，是多少女人用晨炊點燃新的一天，把零零碎碎縫補成美麗」，不過卻被發現這首詩文並未收錄於《國父全集》，而是來自於陸劇《走向共和》。網友笑稱「台獨是口號、親中是生活」、「口嫌體正直」、「民進黨別再雙標說套一做一套」！

《走向共和》是中國大陸一部關於近代史的電視連續劇，於2001年10月8日在北京開機拍攝，2003年首播。劇情背景為自清朝慈禧太后還政光緒皇帝至民初袁世凱稱帝失敗之間約20年的歷史，包括洋務運動、甲午戰爭、戊戌變法、義和團、八國聯軍、庚子新政、立憲運動、辛亥革命、宋教仁案、二次革命、洪憲帝制和張勳復辟等事件。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（16）日被問到此議題時指出，除了《延禧攻略》、《走向共和》等蘇貞昌看過的劇外，她還推薦可以看《覺醒年代》、《人世間》、《正陽門下》、《山海情》等有教育和啟發的劇，並說「有些人口口聲聲高喊『去中國化』，私下卻很誠實地追求中華傳統文化的浸潤，是不是有點人格分裂？」

對此，PTT網友也笑稱，「台獨是口號、親中是生活」、「表裡不一」、「哈哈哈哈哈，可憐哪」、「笑死，騙神仔粉絲崩潰」、「口嫌體正直」、「看陸劇就是妥妥的生活了」、「 畢竟是要看的，為何不一開始就看」、「開會都在看愛奇藝了」、「騙死忠信徒」、「覺青：陸劇需要院長」、「兩岸一家親」、「民進黨別再雙標說套一做一套」！