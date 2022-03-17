動作驚悚新片《極限逃殺》（The Ledge），透過一場貓捉老鼠般的致命追逐，帶領觀眾體驗身歷險境的攀岩逃脫。導演霍華德J福特（Howard J. Ford）透露自己多年前曾因為山難差點喪命，奇蹟生還後，讓他遇見這個劇本，不但沒有因為陰影拒導，更宿命般地表示：「我知道我必須導出這部作品！」於是他找來《刑弒厲》女星布塔妮艾許霍（Brittany Ashworth）加盟演出，讓她在片中目睹兇殺現場，並得靠攀岩躲避歹徒追殺。熱愛攀岩的布塔妮也信心表示：「作為演員，最好的事情就是得到一份已經非常熟練的工作。」

主角身歷險境試圖逃脫，與歹徒上演貓捉老鼠追逐，是驚悚片與恐怖片司空見慣的劇情。不過融合《127小時》與《那些要我死的人》的新型態動作驚悚電影《極限逃殺》，另類選擇「攀岩」這個獨特的極限運動，讓主角試圖躲避追殺。尤其在攀岩時，一個錯誤動作、一個手滑或腳滑，或是突然席捲而來的可怕氣候，都可能讓人身受重傷。囊括攀岩者將會經歷的各種恐懼，輔以心理驚悚元素，讓才剛認識的攀岩夥伴，成為身邊的變態歹徒，將對你做出不可預期的事情。

導演霍華德J福特透露之所以執導本片，全是過去曾因為山難險些喪命：「當時，我在零下低溫中，在一座海拔近千英尺的冰山上堅持7個多小時。那時候沒有水和食物，我完全獨自一人，你可以想像只有寧靜和美麗的景色伴我死去。至於我最後如何生還，又是一個更長的故事，甚至是一個詭異的奇蹟。」而他也苦笑表示：「幸運的是，我當時沒有像這部片中有人要殺我，也不是目睹可怕謀殺發生的人，所以4年前，當編劇把劇本交給我時，我就知道我必須導出這部作品！」

因為山難，讓導演有很長一段時間不會去任何真正的山脈。不過這回卻將《極限逃殺》的主要場景，鎖定在壯闊的義大利多洛米蒂山脈，不論是對內在心理或是外在拍攝，都是一項很大膽的挑戰。尤其「拍片安全」向來就是各界關注焦點，該片除了棚拍，更前往山壁實景拍攝，必須為人身安全做出滴水不漏的把關。導演透露現場除了有專業攀岩顧問指導，更出動鋼索與巨型吊臂。尤其女主角受困懸崖，試圖躲避4位歹徒，為了讓懸崖上的懸念達到令人恐懼的新高度，演員更要展示這種場景所需要的體能素質。對於女主角的選擇，劇組也務求要找到經常運動，具備高度體能的運動型演員，於是找來長期有參與攀岩運動的布塔妮艾許霍擔綱。

對於有機會挑戰這部獨特的作品，布塔妮表示：「當你在高處看東西時，總會有一種恐懼。我知道我和一群人一起工作非常安全，他們知道他們在做什麼。」也信心喊話：「我是一個完美主義者，我一個人做了很多。對我來說，擔心的不是高度本身，而是確保我能夠以最令人信服的方式演繹好角色。」言語當中展現出敬業精神與演出自信。

劇情描述經驗豐富的攀岩者凱莉（布塔妮艾許霍飾），與閨蜜蘇菲（阿內斯帕雷洛飾）遠赴義大利多洛米蒂山脈進行攀登。兩人在這裡結識四名陌生男子，晚上並參加他們的營火派對。選擇先回去就寢的凱莉，沒多久卻被蘇菲的慘叫聲給驚醒。凱莉進入森林深處去尋找蘇菲，沒想到映入眼簾的，竟是已經奄奄一息的蘇菲，被這四名男子冷血地扔下懸崖，而這幕也被她用錄影機給捕捉下來。面對突如其來的索命威脅，凱莉抓起攀岩裝備，開始攀登岩壁試圖逃離。不過面對惡劣天氣來襲，身心俱疲的凱莉，能否利用自己的技能與智慧，來抵禦這群歹徒的攻擊，並在最後逃脫困境？《極限逃殺》本週五（18日）在台上映。